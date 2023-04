Atalanta | D’Amico | «Siamo tra le prime 7 dalla prima giornata»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 aprile 2023) Tony, direttore sportivo dell’, ha parlatodel calcio d’inizio della partita contro il Torino Tonyha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Torino-. Di seguito le sue parole. VITTORIA ROMA – «Con la Roma è stata una grande vittoria, una grande partita. Quando ottieni questi risultati contro squadre forti porta tanta fiducia e autostima, e tanta energia». INCOGNITA 7 POSTO – «Noi affrontiamo tutte le partite per dare il meglio, per competere, vogliamo farlo ogni domenica. Fino ad oggi il mister e i ragazzi hanno fatto un percorso straordinario perchésempre stati nelle7 posizioni, credo che questo non sia scontato. E’ la ...