Atalanta a caccia di conferme per un’altra battaglia da vincere

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 aprile 2023) Sarà più bravo il maestro o l’allievo? Chissà che mastro Gasp sappia ancora prevalere sull’amicissimo Ivan, per un giorno rivale. Il tecnico della Dea ha voluto, da allenatore, Juric al Genoa come calciatore e dieci anni fa hanno anche fatto coppia al Palermo, con Juric viceallenatore del Gasp. L’allenatore del Toro era a Bergamo lunedì a ‘spiare’ i nerazzurri, in incognito secondo Gasp che scherzando avvertiva ‘non mi ha avvisato prima’. Forse Juric avrà scovato qualche piccolo segreto della Dea e… Lo scopriremo questa sera quando (ore 20,45) si affronteranno granata e nerazzurri nella 32ª giornata di Serie A per la rivincita della sfida, vinta all’andata dall’con tripletta di Koopmeiners (due su rigore) e la rete di Vlasic per i torinisti. Non sarà, probabilmente, una bella partita, come ha ammesso lo stesso Gasp alla vigilia. Ma quel che conta adesso, come ...