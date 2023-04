Aston Martin lancia una nuova rivista di lifestyle

Quarto posto per l'inglese della Mercedes George Russell che si lascia alle spalle lo spagnolo Carlos Sainz con la seconda Rossa di Maranello e lo spagnolo dell'Fernando Alonso. LECLERC -...Quinta l'altra Ferrari di Carlos Sainz dietro la Mercedes di Russel, sesto posto per Fernando Alonso a bordo dell', che precede l'altra Mercedes di Lewis Hamilton. Il messicano della Red ...I due, infatti, si sono ritrovati a lottare per la quinta posizione, in un certo frangente, con il pilota dell'che ha accusato il connazionale della Ferrari : "F orse potevamo arrivare ...

F1 | Aston Martin: qualifiche compromesse da problemi al DRS Motorsport.com - IT

Verstappen resta per un soffio fuori dalla zona DRS e potrà attaccare Leclerc eventualmente solo nella volata finale sul traguardo. -2 Perez se n ...