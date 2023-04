(Di sabato 29 aprile 2023) foto di Lorenzo Di NardoMILANO – È in radio già disponibile in digitale (Hoop Music / Believe). «“” riporta all’amore tormentato, ormai passato – afferma– e permette di rivivere i momenti più belli che poi, purtroppo, portano ai brutti pensieri. L’angoscia è ciò che divora lo stomaco e chiede di riavere ciò che più ama. Nonostante la storia sia già finita le anime sanno che rimarranno legate per sempre. Ho voluto creare delle vibrazioni che partono dalla malinconica, alla rabbia, alla capacità di reagire a certe scelte, al fatto di essere confusi di non saper prendere decisioni, quelle decisioni che ti fanno stare male all’inizio ma poi ti fanno stare meglio dopo. Parlando di una relazione tra due innamorati. Questa canzone è nata un anno fa e scegliere il titolo non è stato così immediato, ce ne era più di uno ...

... 45 euro per il rapporto di ricerca redatto dall'Ufficio Europeo Brevetti (indella ... Come diritti di segreteria perfascicolo: 3 euro per la richiesta di copie autentiche, estratti e ...Dopo 17 anni diLuciano Ligabue torna sul palco del Concertone del Primo maggio in piazza San Giovanni a ... che si definisce lo "zio" del rock, ha appena lanciato il nuovo, Riderai: "È ...Un ruolo che la diminuzione del numero dei membri della Camera ha addirittura accresciuto, perché se si passa da 630 deputati a 400, ilparlamentare vale ancora di più e il tasso di...

È in radio "Assenza" il singolo di Kevin Pelledoro già disponibile in ... politicamentecorretto.com

MILANO - È in radio “Assenza”, il singolo di Kevin Pelledoro già disponibile in digitale (Hoop Music / Believe). «“Assenza” riporta all’amore tormentato, ...Dopo 17 anni di assenza Luciano Ligabue torna sul palco del Concertone del Primo maggio in piazza San Giovanni a Roma. Lo annuncia il rocker in un'intervista al Corriere della Sera. (ANSA) ...