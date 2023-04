Assegno inclusione in 2024 | chi ne ha diritto e requisiti ' nuovo' Reddito cittadinanza

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Roma, 28 apr. - (Adnkronos) - Arriverà nell'di, il '. Su come funziona e chi ne haper l'erogazione, le ultimissime - in base alla bozza del Dl Lavoro che circola a Montecitorio - dicono che il richiedente deve essere cittadino Ue, o suo familiare titolare deldi soggiorno o deldi soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale. Inoltre al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Sul fronte 'economico' non deve avere ...