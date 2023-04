Ascolti tv venerdì 28 aprile | I migliori anni | Il Patriarca | Propaganda Live

(Di sabato 29 aprile 2023)tv282023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,282023? Su Rai 1 è andato in onda I. Su Rai 2 The good Doctor. Su Rai 3 Villetta con ospiti. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Il. Su Italia 1 Taken – La vendetta. Su La7. Ma chi ha totalizzato i maggioritv282023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv282023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri ...

... che si è svolto28 aprile nel refettorio piccolo delle Biblioteche Riunite, di fronte ad ... e di 46 anni dal primo trasmesso in Italia dalla RAI, continua a sbancare glitv, a tal ...Tornando allo show di Hughes, l'episodio che usciràvedrà l'intensificarsi dei problemi di Tupac , con arresti in diversi stati, culminati con l'accusa di violenza sessuale a New York. Questa ...E in attesa di scoprire come andranno glidella puntata di stasera vediamo cosa accadrà nella puntata che andrà in ondaprossimo, 5 maggio. Stando alle anticipazioni della quarta ...