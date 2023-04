Ascolti TV | Venerdì 28 aprile 2023 I Migliori Anni riparte dal 22 2% 3 | 46 mln | Il Patriarca perde quota 14 8% – 2 | 43 mln

(Di sabato 29 aprile 2023) Roby Facchinetti e Carlo Conti - INella serata di ieri,28, su Rai1 il ritorno de Iha conquistato 3.465.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale5 Ilha incollato davanti al video 2.427.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 The Good Doctor 6 è la scelta di 869.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Taken – La vendetta ha raccolto 1.272.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Villetta con ospiti è seguito da 736.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.127.000 spettatori (7.8%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 801.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 Formula 1 – GP Azerbaijan segna 286.000 spettatori con l’1.6% (le Prove, dalle 21:58 alle 23:16, a 493.000 e ...

