Ascolti TV | Venerdì 28 aprile 2023 I Migliori Anni riparte dal 22 2% 3 | 46 mln | Il Patriarca perde quota 14 8% – 2 | 43 mln Bene I Fatti Vostri 10 6% e 10 8%

(Di sabato 29 aprile 2023) Roby Facchinetti e Carlo Conti - INella serata di ieri,28, su Rai1 il ritorno de Iha conquistato 3.465.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale5 Ilha incollato davanti al video 2.427.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 The Good Doctor 6 è la scelta di 869.000 spettatori pari al 4.6% (primo episodio a 833.000 e il 4.2%, secondo episodio a 900.000 e il 5%). Su Italia1 Taken – La vendetta ha raccolto 1.272.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Villetta con ospiti è seguito da 736.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.127.000 spettatori (7.8%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 801.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 Formula 1 – GP Azerbaijan segna ...

Pierluigi Diaco riconfermato Se per Oggi è un altro giorno glisono sempre meno, Bella mà , ... Il gran finale però andrà in onda nella giornata di5 maggio, quando il conduttore farà ......al pubblico di Rai1 nei caldisera della bella stagione sarà solo la versione con concorrenti non famosi, quindi Tali e Quali, andata in onda con grande successo in termini ditra ...tv, come funziona l'Auditel . Con il ritorno del suo format di successo ' I migliori anni' , Carlo Conti sbaraglia la concorrenza nella serata di28 aprile e batte 'Il Patriarca' di ...