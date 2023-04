Ascolti tv | ‘I Migliori Anni’ debutta su Rai1 e vince

(Di sabato 29 aprile 2023) Con il 22,2% di share. Su Canale 5 la serie 'Il Patriota' ha registrato invece il 14,8% ‘Icondotto da Carlo Contisuglidella serata grazie a 3.465.000 telespettatori e il 22,2% di share. Su Canale 5 la serie ‘Il Patriota’ ha registrato invece 2.427.000 telespettatori con il 14,8%, mentre per numero di telespettatori in terza posizione c’è Italia 1 che con il film ‘Taken – La vendetta’ ne ha incassati 1.272.000 pari al 6,6% di share. Appena fuori dal podio Retequattro che con ‘Quarto Grado’ ha raccolto 1.127.000 telespettatori e il 7,75% di share, seguita da Nove che con ‘Fratelli di Crozza’ ne ha ottenuti 1.031.000 con il 5,34%. Su Rai2 ‘The Good Doctor’ è stato visto da 833.000 telespettatori pari al 4,16% di share nel primo episodio e ...

'I Migliori Anni' condotto da Carlo Conti debutta su Rai1 e vince gli ascolti della serata grazie a 3.465.000 telespettatori e il 22,2% di share. Su Canale 5 la serie 'Il Patriota' ha registrato invece 2.427.000 telespettatori. Ascolti tv 28 aprile 2023, in prima serata su Rai1 il ritorno de I Migliori Anni ha conquistato una media di 3.465.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale5 Il Patriarca 2.427.000 e share del 14,8%.

