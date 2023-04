Arti e mestieri al mercato medievale

Leggi su linkiesta

(Di sabato 29 aprile 2023) In provincia di Piacenza, in una zona ricca di rocche e fortezze antiche riunite nell’Associazione dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremolisi trova anche il Castello di Gropparello. Edificato nell’ottavo secolo, conobbe fortune alterne, cadendo in stato di abbandono almeno un paio di volte prima di venire acquistato dalla famiglia Girelli sul finire del secolo scorso. Dopo le necessarie sistemazioni, nel parco naturale circostante sono stati creati il Museo della Rosa Nascente ed il Parco delle Fiabe, un “parco emotivo” pensato per i bambini, ed è qui che il 30 aprile e il 1° maggio si terrà la nuova edizione del “”. Nato nel 1996 da un’ispirazione di Maria Rita Trecci Gibelli, si tratta di un evento che porta al castello decine di appassionati di rievocazioni storiche che per due giorni vestono i panni di fabbro, ...