Arrestato il pirata della strada che ha ucciso una donna nell' Aretino

(Di sabato 29 aprile 2023) AGI - È stata investita da un'auto ed è morta sul posto unadi 50 anni. Ilnon si è fermato ed è stato individuato solo in un secondo momento dalle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto alle 9,50 di questa mattina in Località Vaggio, via del Varco, nel comune di Castelfranco Piandiscò che si trova nel Valdarno. Sul posto la Misericordia di Faella. Attivato anche il Pegaso, ma laè deceduta poco dopo sul luogo dell'incidente per le ferite riportate. Si tratta di un 55enne valdarnese che al momento del fermo da parte dei carabinieri è sembrato in stato di alterazione alcolica e sottoposto agli esami del caso. L'uomo, che non ha opposto resistenza all'arresto, ha precedenti per guida in stato di ...