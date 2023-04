Arrampicata sportiva | Camilla Moroni e Giorgia Tesio in semifinale di Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) A Seoul (Corea del Sud) prosegue la seconda tappa delladel2023 di. Oggi sono andate in scena le qualificazioni femminili del boulder, specialità tecnica che in accoppiata con il lead assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le migliori del turno sono state la tedesca Lucia Doerffel (4t5z 9 11) e l’israeliana Ayala Kerem (5t5z 12 10), seguite dalla serba Stasa Gejo (4t4z 7 6) e dall’altra teutonica Hannah Meul (4t5z 4 5). La nostra, argento agli ultimi Mondiali, è eccellente quinta (3t5z 6 15) e accede alla semifinali di domani, proprio come(11ma, 4t5z 13 14). Avanzano anche altre tre big come la statunitense Natalia Grossman, la giapponese Ai Mori e l’austriaca Jessica Pilz. ...