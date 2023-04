Arnaldi show verso Roma | si ispira a Djokovic e punta alla Top 70

(Di sabato 29 aprile 2023) La Caja, la "Scatola" dove si gioca il Mutua Madrid Open, è più Magica che mai per Matteo. Il 22enne sanremese ha firmato contro il numero 4 del mondo Casper Ruud, seppur non nel suo momento ...

Pur sconfitto negli incontri del girone,è riuscito a spingere al quinto set il futuro vincitore Brandon Nakashima. "Per noi italiani è stata un'esperienza incredibile fin dalla prima partita ...E' ancora: 0 - 30, ma Ruud non molla e con quattro punti consecutivi conquista il gioco.può servire per il match e il braccio non gli trema: parte forte, Ruud impatta sul 15 ...

La Caja, la 'Scatola' dove si gioca il Mutua Madrid Open, è più Magica che mai per Matteo Arnaldi. Il 22enne sanremese ha firmato contro il numero ...Matteo Arnaldi (nella foto) continua la sua corsa a Madrid. Il 22enne di Sanremo, numero 105 del mondo (che da lunedì approderà per la prima volta fra i primi 100 del ranking Atp), si è tolto lo sfizi ...