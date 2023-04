Arnaldi-Munar | ATP Madrid 2023 | orario d’inizio | programma | tv | streaming

(Di sabato 29 aprile 2023) Domani, a partire dalle 11.oo, Matteoscenderà in campo per il terzo turno del Masters1000 di. Il ligure, reduce dal successo a sorpresa contro il norvegese Casper Ruud (n.4 del mondo), è atteso dalla sfida contro il coriaceo spagnolo Jaumee in ballo ci saranno gli ottavi di finale del prestigioso torneo iberico.viene da un match che si è chiuso anzitempo, visto l’infortunio dell’olandese Tallon Griekspoor sullo score di 7-6 al termine del primo set. Se si guardano i precedenti,ha vinto l’unica sfida disputata a livello ATP e si tratta di una vittoria recente nel torneo di Barcellona sullo score di 6-3 6-4. Riavvolgendo il nastro, c’è però il successo dell’iberico nel 2022 a Perugia, in un Challenger, sullo score di 6-2 7-5. La partita tra Matteo ...

L'unico italiano in gioco a Madrid resta Matteo, che domani al terzo turno se la vedrà con. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022Le quote diIl possibile equilibrio del match è dimostrato dalle quote proposte dai bookmaker. Tutti i principali siti scommesse vedonofavorito, anche se con poco margine ...... affronterà lo spagnolo Jaume, numero 88 ATP questa settimana. L'ha già incontrato e battuto a Barcellona in quello che è diventato il suo primo successo nel circuito maggiore.ha ...

Arnaldi-Munar pronostico, Atp Madrid: Over 22.5 a 1.91 - La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

Munar viene da un match che si è chiuso anzitempo, visto l’infortunio dell’olandese Tallon Griekspoor sullo score di 7-6 al termine del primo set. Se si guardano i precedenti, Arnaldi ha vinto l’unica ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...