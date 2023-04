“ARF! Festival” | al Festival del Fumetto di Roma una mostra dedicata a Lillo

Leggi su velvetmag

(Di sabato 29 aprile 2023) Torna a, per la IX edizione, l’. La manifestazionealcon star internazionali esperti in questa arte. Inoltre, tanti gli incontri-evento con personaggi provenienti dal mondo della musica, del cinema e ovviamente editori e autori indipendenti. La Capitale si prepara ad ospitare la IX edizione deldeldi. Torna, infatti,che anche quest’anno vedrà la presenza di celebri fumettisti dal calibro internazionale. Dal 12 al 14 maggio 2023 al Mattatoio diuna vera festa per chi ama, legge, scrive, disegna e “respira” fumetti. Tutto nel cuore di Testaccio, un quartiere simbolo del ...