Arezzo | porta a spasso i cani | auto finisce sul marciapiede e la uccide L’automobilista era ubriaco | arrestato dopo essere fuggito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Era uscita are ai suoiquando un’è piombata sul, travolgendola. L’uomo alla guida della Opel che l’ha centrata, è scappato per poirintracciato e. Per Vanessa Bonatti, 50 anni, non c’è stato nulla da fare. È tutto avvenuto a Vaggio, nel comune di Castelfranco Pian di Sco (). L’mobilista è accusato di omicidio stradale aggravato ed è da stasera agli arresti domiciliari: ha 55 anni ed è originario del Valdarno fiorentino ma residente nell’Aretino. Rintracciato dai carabinierila fuga, è stato poi individuato poco tempo, grazie all’ausilio delle telecamere e di alcune testimonianze, come spiegato dai carabinieri e ...