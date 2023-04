Archeologia | ricostruito il carro da parata di Civita Giuliana | dal 4 maggio sarà esposto a Roma

(Di sabato 29 aprile 2023) Il 42023 a, al Museo Nazionaleno, apre al pubblico la mostra “L’istante e l’eternità. Tra noi e gli antichi” che, attraverso circa 300 pezzi eccezionali tra opere greche,ne, etrusche e italiche, medievali, moderne e contemporanee, esplora in modi inaspettati e spettacolari il rapporto complesso e variegato che noi intratteniamo con gli antichi. Tra i pezzi più attesi c’è ildadiritrovato a Pompei e oranelle sue parti mancanti. Il rinvenimento fu annunciato nel 2019 dal Parco Archeologico di Pompei e dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Il reperto emerse integro dallo scavo della villa suburbana in località...

Leggi Anche, eros e delfini: nuove scoperte nel tempietto di Paestum - 'Si riscrive la storia della ...interventi moderni - il legno di base del cassone che naturalmente è stato, ...Oggi il carro,nelle sue parti mancanti - che lasciarono impronte nella cenere e furono recuperate grazie alla tecnica del calco - è finalmente percepibile nelle sue reali forme e ...Si sceglie un intervento conservativo: niente viene costruito o; gli archi caduti ...Villa Durazzo a Santa Margherita è oggetto costante della cura da parte della Soprintendenza,...

Archeologia, ricostruito il carro da parata di Civita Giuliana: dal 4 ... Il Denaro

Abbracci voluttuosi e amplessi rubati, violenza e piacere che si mischiano, eros e pathos. Restaurato in ogni suo pezzo e assemblato con un'operazione che non ha precedenti, torna in vita ..."Un lavoro straordinario che recupera un manufatto unico al mondo", ha sottolineato, illustrando il restauro, Massimo Osanna, il dg musei del Mic. I reperti, di due millenni fa, furono rinvenuti due a ...