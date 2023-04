Leggi Anchee delfini: nuove scoperte nel tempietto di Paestum - 'Si riscrive la storia della città' Il carro della sposa di Pompei , strappato per un soffio ai tombaroli, che lo cercavano da ...... e poi be 15 con l'immagine dia cavallo del delfino e templi e altari in miniatura. Tutti ... Desirée Maida Acquista qui il libro Introduzione all'... decorazioni in terracotta colorata del tetto; 7 teste di toro; centinaia di ex voto tra cui le immagini dia cavallo del delfino, che forse rimandano al mitico Poseidon. "Uno scavo che potrà ...

Archeologia, Eros e Pathos: ecco il carro della sposa di Pompei | Sangiuliano: "Perla dell'unicità del nostro patrimonio" TGCOM

"Un lavoro straordinario che recupera un manufatto unico al mondo", ha sottolineato, illustrando il restauro, Massimo Osanna, il dg musei del Mic. I reperti, di due millenni fa, furono rinvenuti due a ...Nel tempio-santuario di Paestum scoperto nel 2019 stanno riaffiorando reperti di ogni tipo: dalle decorazioni in terracotta fino a ex voto con Eros su delfino ...