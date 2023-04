(Di sabato 29 aprile 2023) E’ delirio in casaper la vittoria deldella sua storia della. I giallorossi hanno raggiunto la matematica grazie al successo di oggi per 2-1 sulla Fiorentina. Il ‘Tre Fontane’ è al limite della capienza, la partita delle giallorosse di coach Alessandro Spugna è stata di altissimo livello e si è conclusa con il trionfo matematico. Lapuò contare, infatti, sul +14 sulla Juventus nella poule. I gol della partita di oggi sono stati di Greggi e Bartoli per ladi casa e di Mijatovic per le viola. I complimenti di Gravina “Congratulazioni allaper il meritato successo: la società giallorossa si è resa protagonista di una stagione travolgente”. Il presidente della Figc, ...

C'è un ritorno di fiamma con l'dei funerali del 5 gennaio in Vaticano, giornata in cui il ... I più ricorderanno che l'allora rettore dell'Università Sapienza diRenato Guarini ebbe la ...... voluta dal cardinale Albornoz, lungo il tratto che da Avignone avrebbe riportato il Papa a... in un'del gusto e del gioco dove la comunità di Narni, quella residente e quella che vi ...... come in una dissolvenza, si vedono più immagini contemporaneamente: quindi Venezia è l'... un altro esempio dello stesso tipo di teatro è stato realizzato aa Villa Borghese NDR). Il ...

Apoteosi Roma, la squadra femminile vince il suo primo scudetto | VIDEO CalcioWeb

D'Alema dì qualcosa di sinistra esclamava Moretti davanti alla tv mentre berluschino blaterava al cospetto di D'Alema in un talk-show. Ora il comunque grande Moretti decanta la sinistra del '56, parla ...La Roma Femminile ha compiuto la sua missione: al primo match-point non ha sbagliato ed è riuscita a conquistare un prezioso primo scudetto.