Antonella Viola | ' L' alcol nel vino è cancerogeno | non è vero che due bicchieri al giorno fanno bene Con il digiuno intermittente sono

(Di sabato 29 aprile 2023) Non èche duedial. A sostenerlo è l'immunologanel suo libro ' La via dell'equilibrio. Scienza dell'invecchiamento e della longevità '. 'Dire ...

Non è vero che due bicchieri di vino al giorno fanno bene. A sostenerlo è l'immunologanel suo libro ' La via dell'equilibrio. Scienza dell'invecchiamento e della longevità '. 'Dire che un paio di bicchieri di vino al giorno non fanno male è falso e pericoloso. L'etanolo,...... l'immunologa e ordinaria di Patologia generale all'Università di Padova,, uno dei volti televisivi del racconto della pandemia; il neuroscienziato Giorgio Vallortigara , direttore ...... l'immunologa e ordinaria di Patologia generale all'Università di Padova,, uno dei volti televisivi del racconto della pandemia; il neuroscienziato Giorgio Vallortigara , direttore ...

Antonella Viola, l'ultimo libro: «L'alcol del vino è cancerogeno, falso dire che due bicchieri non fanno male. Io digiuno 16 ore al giorno» Corriere della Sera

Non è vero che due bicchieri di vino al giorno fanno bene. A sostenerlo è l'immunologa Antonella Viola nel suo libro “La via dell’equilibrio.Alimentazione, salute, attività fisica: «Come invecchiare bene e prevenire le malattie. Il mio digiuno Quattro volte la settimana» ...