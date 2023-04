Antonella Viola | “L’alcol del vino è cancerogeno Io digiuno 16 ore al giorno almeno quattro volte alla settimana | così ho perso 11 chili in 4 mesi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) “Ho 53 anni e sto invecchiando. Non me lo dice solo il calendario, ma anche e soprattutto il mio corpo che cambia. Dentro e fuori. Da qualcheho un paio di occhiali nuovi e mi accorgo di non poterne più fare a meno per lavorare al computer. Non possiamo combattere contro il tempo. È una guerra persa in partenza. Però possiamo imparare ad abitare meglio il nostro corpo… il punto non è fare di tutto per allungare gli anni di vita, ma invecchiare in modo sano”.parte dstoria dellana più longeva mai esistita, la francese Jeanne Calment, morta a 122 anni e 164 giorni, e dsua esperienzanale per analizzare il meccanismo dell’invecchiamento e i fattori che vi incidono. Lo fa nel suo ultimo libro, La via dell’equilibrio. Scienza ...