Antonella Viola | «Digiuno 16 ore al giorno e ho detto basta all' alcol | è cancerogeno»

(Di sabato 29 aprile 2023) L'immunologa parla di alimentazione, salute, attività fisica per contrastare l'invecchiamento nel suo nuovo libro, La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità. Questi i suoi consigli: «Ilintermittente mi fa stare bene. Dire, invece, che un paio di bicchieri di vino alnon fanno male è falso. L'etanolo è

Non è vero che due bicchieri di vino al giorno fanno bene. A sostenerlo è l'immunologanel suo libro 'La via dell'equilibrio. Scienza dell'invecchiamento e della longevità'. 'Dire che un paio di bicchieri di vino al giorno non fanno male è falso e pericoloso. L'etanolo, ...La invoca il virologo dell'Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, commentando all'Adnkronos Salute la riflessione dell'immunologasugli effetti legati al consumo di alcol. '...parte dalla storia della persona più longeva mai esistita, la francese Jeanne Calment, morta a 122 anni e 164 giorni, e dalla sua esperienza personale per analizzare il meccanismo ...

Antonella Viola, l'ultimo libro: «L'alcol del vino è cancerogeno, falso dire che due bicchieri non fanno male. Io digiuno 16 ore al giorno» Corriere della Sera

L'immunologa parla di alimentazione, salute, attività fisica per contrastare l'invecchiamento nel suo nuovo libro, La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità. Questi i suoi ...“Dire che un paio di bicchieri di vino al giorno non fanno male è falso e pericoloso. L’etanolo, l’alcol che si utilizza in tutti i tipi di bevande alcoliche, è cancerogeno”. A sostenerlo è la profess ...