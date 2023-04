Antonella Fiordelisi | in passato ha avuto un flirt con De Martino? La smentita ufficiale

(Di sabato 29 aprile 2023) Nelle scorse ore a non passare inosservata è stato il selfie diinsieme a Belen Rodriguez. Questo scatto è divenuto virale, finendo tra i primi posti delle tendenze di Twitter e smentendo ufficialmente un rumors che riguarda le due donne. LA– All’inizio del suo percorso nella casa del GF Vip,L'articolo

E' bastata una foto die Belen Rodriguez insieme a far subito esplodere Twitter, facendo andare in tendenza lo scatto. "Guapita", il commento dell'influencer salernitana, riferendosi alla showgirl ...e Belen insieme. Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip , laha avuto modo di incontrare la showgirl argentina. I motivi dell'incontro non sono stati rivelati, ma una ...ha condiviso una foto poche ore fa sul suo profilo Instagram che sta facendo il giro del web: si tratta di un selfie insieme a Belen Rodriguez . Ad accompagnare la storia, l'ex ...

Antonella Fiordelisi si mostra sui social insieme a Belen Novella 2000

Donnalisi festeggeranno sei mesi domani: Antonella Fiordelisi rivela il gesto d'amore di Edoardo per il loro mesiversario ...Si incendia la polemica sui social dopo il tweet di Gianluca Benincasa . L’ex di Antonella Fiordelisi ha svelato di aver incrociato l’influencer campana in un locale di Milano: ...