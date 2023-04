Anticipazioni Uomini e Donne del 29 04 22 | ancora una grossa lite nel Trono over!

(Di sabato 29 aprile 2023) Sono terminate pochi minuti fa le registrazioni delle nuove puntate diche vedremo nei prossimo giorni, come di consueto su Canale 5. Cosa sarà successo nello studio del fortunato dating show di Maria De Filippi, in onda ormai da oltre 20 anni? Stando a quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, amministratore della pagina Instagramclassico e over, protagonista indiscusso è statouna volta ilAndiamo a leggere nel dettaglio le: Registrazione abbastanza tranquilla. Si inizia con Gemma Galgani al centro studio con il cavaliere che sta frequentando, ma i due hanno deciso di troncare la conoscenza. Subito dopo si passa a Carla con Claudio, che si stanno frequentando. Ma i due hanno ...

Scopriamo insieme tutti gli ospiti e ledelle puntate di sabato 29 e domenica 30 ... ballerino ed opinionista die Donne. Infine ospiti in studio anche Lavinia e Alessio , la ex ...Oggi pomeriggio, come ha spiegato l'esperto Lorenzo Pugnaloni, verrà registrata la prima puntata die Donne, quella che inizieremo a vedere da martedì 2 maggio. Ancora troppo presto, quindi, per capire cosa succederà, ma è probabile che si inizi con il trono Over. Tra i protagonisti, quindi, ...Nella puntata di ieri die Donne abbiamo assistito ad una lite piuttosto accesa tra Riccardo Guarnieri e Armando ... E stando alleriportate da Il Messaggero questo taglio pare ...

Anticipazioni Uomini e Donne: tensione tra Armando, Aurora e Riccardo Tag24

