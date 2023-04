Annalisa esclusa dal Concerto del primo maggio | troppo bella e popolare | non è abbastanza “rossa”

(Di sabato 29 aprile 2023) «Ho visto lei che bacia lui/Che bacia lei che bacia me…»: il tormentone che sta cantando mezza Italia non risuonerà a San Giovanni ilè stata fatta fuori. Lo riporta oggi da Libero, spiegando che la cantante di “Mon Amour”, “Bellissuma” e altri brani di successo non è”. E il riferimento non è, ovviamente, al colore dei capelli.Scarrone, una laurea in fisica, 38 anni, fisico da top model, è stata infattidaldel 1°, secondo il quotidiano di Vittorio Feltri, perché nonimpegnata politicamente.amore,successo,. Si ...

"É paradossale che la Sicilia sia statadalla FIGC dal dossier di candidatura dell'Italia per organizzare l'Europeo di calcio 2032. ... Così in una nota congiuntaTardino (nella foto) ...... 13 apr - 'É paradossale che la Sicilia sia statadalla FIGC dal dossier di candidatura ... Così in una nota congiuntaTardino commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier e ...Pina Picierno, c'è un caso De Luca: sarebbe stato lui a mettere il veto sul suo nome, ... Altro colpetto di scena èCorrado alla conversione ecologica: viene chiamata lei e non l'ex ...