Amici di Maria De Filippi | due allievi ancora in gara positivi al Covid

Leggi su tpi

(Di sabato 29 aprile 2023) Iltorna a colpire i programmi tv e a minacciarne la messa in onda. Secondo quanto riporta Dagospia, nelle scorse ore duedidiDe, giunto alle battute conclusive del Serale, sarebbero risultatial virus. Nessun problema per la settima puntata in programma stasera, 29 aprile, dato che è stata registrata nei giorni scorsi. Grossi dubbi invece per la prossima, l’ottava (la semifinale), in programma sabato prossimo, la cui registrazione è in programma giovedì 4 maggio. Qualora i due concorrenti non dovessero rientrare in tempo dallatà al, c’è il rischio slittamento… In attesa di sviluppi, ricordiamo che lo show di Canale 5, salvo ulteriori variazioni, si concluderà domenica 14 maggio e non sabato ...