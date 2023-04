Amici 22 | Wax si esibisce replicando alle critiche dei giornalisti

(Di sabato 29 aprile 2023) Nella settima puntata del serale di22 Wax si è esibito scrivendo delle barre in rispostadeiL'articolo proviene da Novella 2000.

Nuovo appuntamento con il serale di, il talent di Canale5 di Maria De Filippi giunto alla sua 22esima edizione. In gara sono ...(cantanti) e Mattia (ballerini) - squadra di Arisa e Raimondo ...Proprio Raimondo Todaro e Arisa sono alla guida di una delle tre squadre del programma e seguono gli allievi: Mattia e. Il serale disi sta avvicinando alla sua finale: il programma, ......contro l'esibizione del cantantema è poi finita al ballottaggio contro il cantante Aaron. In fase di ballottaggio, nell'esibirsi nuovamente per la giuria, Isobel si è infortunata ade ha ...

Wax e Angelina di Amici stanno insieme Maria De Filippi svela la verità sul loro rapporto Fanpage.it

Nella settima puntata del serale di Amici 22 Wax si è esibito scrivendo delle barre in risposta alle critiche dei giornalisti.Durante questi mesi passati all’interno della Scuola di Amici, Wax e Angelina Mango hanno instaurato un bellissimo rapporto che fino a poco fa si pensava fosse esclusivamente di amicizia. Ma le carte ...