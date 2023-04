Amici 22 | Wax contro i giornalisti Maria De Filippi | «Se non vuoi essere criticato | non stare qui»

Ad22 Matteo Lucido, in arte, ha provocato i giornalisti che lo criticano sempre scrivendo delle barre sulle note di 'Quelli che ben pensano'. Durante il serale di sabato 29 aprile sia i ...Si avvicina sempre di più la finale die con l'avvicinarsi dell'ultima puntata crescono le ... menomale che lei non è boriosa come te!"nel mirino dei giornalisti: la risposta di Maria De ...Nuovo appuntamento con il serale di, il talent di Canale5 di Maria De Filippi giunto alla sua 22esima edizione. In gara sono ...(cantanti) e Mattia (ballerini) - squadra di Arisa e Raimondo ...

Wax e Angelina di Amici stanno insieme Maria De Filippi svela la verità sul loro rapporto Fanpage.it

Ad Amici 22 Matteo Lucido, in arte Wax, ha provocato i giornalisti che lo criticano sempre scrivendo delle barre sulle note di "Quelli che ben pensano". Durante il serale di sabato ...Cricca eliminato da Amici nel settimo appuntamento del Serale in scena sabato 29 aprile su Canale5. Dopo tre manche disputate a suon di canzoni e un ballottaggio contro il collega Aaron, è stato Cricc ...