Amici 22 | un’ex allieva di questa edizione critica contro Benedetta Vari | “La differenza tra mediocrità e professionalità…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 29 aprile 2023) Ieri, al termine della messa in onda del daytime di22, gli utenti del web hanno aspramenteto il comportamento di. Quest’ultima, benché non sia undel talent, in quanto eliminata a pochi passi dal Serale, è di fatto parte integrante dello show. Quando il suo maestro Raimondo Todaro decise la sua fuoriuscita dal programma, la produzione le offrì un contratto da professionista per affiancare Mattia Zenzola nei balli latino-americani. Da allora,si esibisce al Serale con l’allievo di Todaro e vive in casetta con il resto degli studenti. Eppure, la convivenza non sembrerebbe andare per il meglio, considerate le recenti affermazioni disugli atteggiamenti della ballerina Isobel Kinnear. Nello specifico, la ...