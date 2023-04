Amici 22 | rischio slittamento della semifinale ecco l’indiscrezione che fa preoccupare i telespettatori

(Di sabato 29 aprile 2023) Secondorivelata da Dagospia, ladi22 potrebbe rischiare lo, la puntata è in programma per il 6 maggio ma rischia di essere posticipata22 lapotrebbe essere posticipata e quindi slittare a data da stabilire. Questa sera sabato 29 andrà in onda regolarmente la puntata di, perchè registrata in precedenza. Ilè invece di vedere slittare ladel programma di Maria De Filippi.lanciata da Dagospia parlerebbe di due allieviscuola di22 sono risultati positivi al Covid, per questo motivo ilconcreto di uno...

E dunque per loro, ildi finire per strada è sempre più concreto: la stragrande maggioranza ... Dai divani deglialla casa di Tor Bella Monaca Ma torniamo dalla storia di Mikaela. Da quel ...Ma è giallo sul nome22, Alessandra Celentano contro Maddalena 'Bisogna avere uno stile', Malgioglio concorda Covid ad22 La settima puntata di22 , dunque, questa sera andrà ...Tegola sudi Maria De Filippi. Due allievi ancora in gara sono risultati positivi al test Covid. Non ... Dagospia ha aggiunto che c'è ilslittamento per la semifinale prevista per sabato 6 ...

Due casi di Covid ad Amici 22: Rischio slittamento per la semifinale ... Fanpage.it

Dagospia fa sapere che due allievi di Amici 22 sono risultati positivi al Covid: la puntata del Serale stasera andrà regolarmente in onda perché ...Il Covid torna a colpire i programmi tv e a minacciarne la messa in onda. Secondo quanto riporta Dagospia, nelle scorse ore due allievi di Amici di Maria De Filippi, giunto alle battute conclusive del ...