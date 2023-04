Amici 22 | puntata stasera 29 aprile | già svelato l’eliminato | è polemica

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 29 aprile 2023), sabato 292023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la settimadel Serale di22, che è anche la terzultima, dal momento che la finalissima andrà in onda il 14 maggio, ovvero tra poco più di due settimane. Nonostante il nome deldebba restare segreto fino alla fine, visto che Maria De Filippi lo comunica al termine della, in Casetta, e non in studio dove c’è il pubblico, in realtà siamo in grado di anticiparvelo. Si tratta di Cricca, il cantante che ha perso al ballottaggio percon Aaron Cenere e dunque dovrà abbandonare la scuola di22. Le polemiche non sono mancate: da una parte, infatti, c’è chi sostiene che Cricca sia rimasto anche troppo a lungo, e che doveva essere eliminato ...