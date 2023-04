Amici 22 | Maria De Filippi fa scoppiare la polemica | il discutibile gesto

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 29 aprile 2023) La settima puntata del serale di22 non si è svolta senza polemiche. Infatti,Deha compiuto unche ha infiammato gli animi, soprattutto sul web. Leggi anche: Dove vedere la replica di22 Comportamento scorretto o no? Il web attacca: “Uno scandalo” In questo nuovo appuntamento con il talent show di Canale 5, a rischiare l’eliminazione è finito Cricca. Durante il momento dello svelamento delle carte in cui veniva annunciato chi tra lui e Maddalena Svevi, sarebbe fino al ballottaggio finale,Deha compiuto unmolto. La conduttrice anziché restare imparziale e lasciare che le carte si svelassero, si è attaccata alle spalle di Cricca per infondergli conforto e affetto. ...