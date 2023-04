Amici 22 | Malgioglio giudica duramente l’esibizione di Cricca

Nuovo appuntamento con il serale di, il talent di Canale5 di Maria De Filippi giunto alla sua 22esima edizione. In gara sono ... A giudicare le loro esibizioni: Cristiano, Giuseppe ...A giudicare le esibizioni dei ragazzi in gara al Serale i tre giudici Cristiano, Michele ... chi sarà costretto a lasciare definitivamente la scuola diPer saperne di più non ci ......nella puntata di stasera Al momento tutto tace per quanto riguarda i due casi di Covid ad22 ... Con la comicità di Enrico Brignano, le punzecchiate di Cristianoad Alessandra Celentano ...

Ad Amici scontro tra Alessandra Celentano, Malgioglio e Emanuel ... Fanpage.it

Attimi di tensione nella terza prova della prima manche. Durante la settima puntata del serale di Amici 22, Cristiano Malgioglio ha criticato duramente l'esibizione di Cricca, che ha cantato "Grande ...Durante la settima puntata del Serale di Amici 22 Cristiano Malgioglio ha giudicato molto duramente l'esibizione di Cricca.