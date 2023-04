Amici 22 | allievi positivi al Covid-19 in casetta | la semifinale è a rischio!

L'infortunio di Giulia Pauselli Pare proprio che l'edizione di quest'anno dinon sia molto fortunata. Dopo l'annuncio della positività al Covid di dueora arriva un'altra grana: Giulia ...Nuovo appuntamento con il serale di, il talent di Canale5 di Maria De Filippi giunto alla sua 22esima edizione. In gara sono rimasti settead aggiudicarsi la vittoria finale. A giudicare le loro esibizioni: Cristiano ...Super ospite Emma Marrone Covid ad22: duepositivi, prossima puntata a rischio Ecco cosa sta succedendo Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati Il video sospetto con un ...

Covid ad Amici 22: due allievi positivi, prossima puntata a rischio Ecco cosa sta succedendo leggo.it

Secondo una notizia diffusa nelle scorse ore, sembra che nella scuola di Amici ci siano degli allievi positivi al Covid-19 e che ci sia il rischio che la finale slitti. Vediamo cosa è successo.Imprevisto per il talent di Canale5: cosa sta succedendo E' stato un anno accademico decisamente tranquillo questo per il talent di Canale5 per quanto ...