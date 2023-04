Amici 2023 | il serale | eliminati | chi è stato eliminato oggi | 29 aprile

Leggi su tpi

(Di sabato 29 aprile 2023)– Chi è, sabato 29, nel corso della settima puntata di, il? Come nella scorsa puntata,un solo concorrente. Al ballottaggio finale sono finiti Aron e nuovamente Cricca. Uno di loro dovrà lasciare il talent, quasi a un passo dalla serata della finale. Come di consueto, il verdetto verrà comunicato da Maria De Filippi in casetta. Salvata dai giudici, nel ballottaggio a tre, Maddalena. Allievi Quali sono gli allievi ammessi aldi? Come detto si tratta di 15 allievi (otto ballerini e sette ...