Almanacco del 29-04-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 29 aprile 2023)del giorno Buona giornata da Francesco Vitale giovedì 27 aprile Oggi la chiesa ricorda Santa Zita vero nome deriva dal termine Toscano zitta variante di Città Città Che significa bambina fanciulla Il proverbio dice coscienza tranquilla sopporta chi strilla sono nati Renato Rascel Lelio Luttazzi Vittorio Cecchi Gori Noi andiamo a salutare Rosanna Germana Ciao Germana Buona giornata Veronica salutiamo anche Mirko salutiamo anche Serena impegnata questa sera per un evento una conferenza pensate Sul sui tartufi in bocca al lupo carissima Serena salutiamo anche Nicola anche buonissima giornata la nostra Eleonora buona giornata anche Sara da tempo che non si trovava anche il papà Gianni e quindi al lavoro già questa mattina allora Viaggio nel tempo 26 aprile ma del 1840 a Londra viene posata la prima pietra del palazzo di Westminster l’edificio in cui hanno sede ...