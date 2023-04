(Di sabato 29 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Veniamo da un periodo negativo e domani abbiamo la possibilità di invertire la rotta contro un Bologna che con Thiago Motta sta facendo ottime cose. Servirà fare un match di grande attenzione”. Così Massimilianoha presentato la sfida di domani sera contro il Bologna. I bianconeri in campionato sono reduci da tre sconfitte di fila: “In questo momento dobbiamo, abbiamo davanti 35 giorni importanti – ha sottolineato-. Parlare serve a poco. Nel calcio quando non vinci sei dalla parte del torto, dobbiamo reagire al fatto che abbiamo perso dei punti in campionato”. Sull'ipotetico confronto con la squadra e le polemiche post sfida con l'Inter in Coppa Italia, il tecnico juventino ha spiegato che “non c'è stato nulla, la gente ha molta fantasia. ...

Ora dobbiamozitti, perché quando non vinci sei dalla parte del torto. In questo momento ... Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimilianoalla vigilia del match esterno contro il ...... il tecnico della Juventus, Massimiliano, scuote la squadra in vista della trasferta di ... dobbiamozitti e lavorare, dobbiamo soltanto fare". . 29 aprile 2023torna in conferenza stampa alla vigilia del delicato match di campionato contro il Bologna: ...sta facendo davvero un bel lavoro'.'C'è una sola cosa da fare in questi momenti e ovvero...

Allegri "Stare zitti e lavorare, obiettivo secondo posto" Agenzia di ... Italpress

(ANSA) - TORINO, 29 APR - 'Hanno parlato di un confronto nello spogliatoio, ma non c'è stato: quando si perde, soprattutto alla Juve, si tirano ...TORINO (ITALPRESS) – “Veniamo da un periodo negativo e domani abbiamo la possibilità di invertire la rotta contro un Bologna che con ...