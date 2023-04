Allegri | «Nessun confronto nello spogliatoio Quando la Juve perde si fanno illazioni»

(Di sabato 29 aprile 2023) Lariparte in campionato dalla trasferta di Bologna per difendere il terzo posto. E Massimilianoindica la via da seguire per uscire dal momento difficile mettendo anche a tacere le voci sulla tensione. Come sta la squadra «Veniamo da un periodo negativo. Abbiamo perso cinque delle ultime sei gare. Domani abbiamo la possibilità di invertire la rotta contro un Bologna che sta facendo delle ottime cose» La via da seguire «In questi momenti di difficoltà bisogna stare zitti. Bisogna lavorare. Parlare serve a poco.si vince si è dalla parte della ragione,sidalla parte del torto. Dobbiamo reagire perché abbiamo lasciato per strada un po’ di punti in campionato» Nervosismo e tensione...

Ma per me è un divertimento - specifica- . Un domani quando non ci sarò più dovrete prendere qualcun altro di mira. Anche perché mi stimolate, veramente. Ma non devo stare qui a difendermi, ...Analisti ed esperti spiegheranno poi comegiocatore sopra i 2500 punti Elo abbia mai preso ... Nepo prova ad amministrare la vittoria di 'corto muso' (per citaree una metafora calcistica)...... Thiago Motta mette in guardia i suoi dalla squadra di, reduce da 3 ko di fila in ... alcuni giocatori potrebbero risentire delle tante partite senza sosta: "Non c'ègiocatore stanco - ha ...

Allegri, nessun provvedimento del Giudice Sportivo. Inter e Juve multate Tuttosport

“Come si fa a perdere contro una squadra di morti”. Continuano ad arrivare virgolettati rubati dal post partita di Inter-Juventus, sempre protagonista Massimiliano Allegri. La fotografia, in casa dei ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa, per presentare il match di domani contro il Bologna ...