Allegri e Sarri invidiosi? Spalletti risponde a tono in conferenza

(Di sabato 29 aprile 2023) Da poco è terminata la conferenza stampa di Lucianoalla vigilia di Napoli-Salernitana. Quella di oggi potrebbe rivelarsi una conferenza storica, perchè in caso mancata vittoria della Lazio a San Siro contro l’Inter e vittoria del Napoli allo Stadio Maradona gli azzurri saranno Campioni d’Italia. Il tecnico di Certaldo ha parlato a lungondo a numerose domande dei giornalisti presenti in sala stampa. L’allenatore del Napoli non ha mai pronunciato la parola “Scudetto” e ha provato a tenere la squadra con i piedi per terra alla vigilia di una partita che può rivelarsi determinante.Conferenza Nel corso della conferenza,ha parlato anche delle parole di Massimilianoe Maurizioche negli ultimi giorni hanno parlato proprio della ...

E' qui la festa A Napoli sì, a Castelvolturno no. Non ancora. Qui Spalletti non vuol sentire parlare di celebrazioni, di città impazzita, di bandiere e di striscioni. Per lui - come ha sempre ...ha detto la tavola è stata apparecchiata per la loro sconfitta: "Che devo dire Non devo rispondere nè a lui nè adper quello che ha detto dopo la nostra vittoria a Torino. Noi non ...- 'Non devo rispondere a nessuno dei due. Il nostro campionato lo abbiamo costruito in maniera corretta. Noi pensiamo ai tifosi, a vedere una squadra seria che ce la mette tutta'. ...

Sarri e Allegri invidiosi Spalletti: "Non lo so e non devo rispondere. Penso solo ai tifosi" TUTTO mercato WEB

Spalletti: “Allegri e Sarri Non devo rispondere" Sulla volata finale: "Dobbiamo farci trovare pronti, noi abbiamo giocatori che per come hanno pedalato sarebbero forti anche nel ciclismo ma l'idea di ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...