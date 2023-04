Allegri e la rabbia in conferenza | 'Quando la Juve perde ci sono invenzioni ed illazioni' VIDEO

(Di sabato 29 aprile 2023) L'allenatore dellantus, Massimiliano, ha parlato instampa per presentare la gara contro il Bologna, ma l'occasione...

...in questi mesi alla disgregazione dello spogliatoio - già messo a dura prova da alcune deposizioni di alcuni giocatori - sarebbe dunque miseramente crollato, facendo emergere tutta la...Unanon insolita per un allenatore che, tuttavia, raramente ha perso l'aplomb e rivolto i propri sfoghi ai rapporti a livello societario. LE FRASI DI- Ripercorriamo però cosa è ...Landucci esplode contro Spalletti dopo le provocazioni dell'andata,che non si tira indietro, "avete vinto uno scudetto...", alimentato dallaper il gol annullato a Di Maria contro i ...

Allegri e la rabbia in conferenza: 'Quando la Juve perde ci sono ... Calciomercato.com

Al di là dell’aspetto sportivo c’è questo aspetto altalenante giuridico: prima ti penalizzo, poi la tolgo, poi ti escluderò dalle Coppe. Così si spiega una rabbia che non ha giustificazione, solo spie ...Inter-Juve e quel 'Siete delle m...' di Allegri che non è piaciuto in società: c'è stata la chiamata fra Calvo e Marotta ...