Alessio Ghersi | morto pilota delle Frecce Tricolori | schianto con un ultraleggero insieme a un passeggero Il capitano dagli Eurofighter alla Pan Annullato evento del 1° maggio

era originario di Domodossola, aveva 34 anni, e già dal 2007 era nell'Aeronautica Militare. Ieri ha perso la vita nel tragico incidente di Lusevera , quando intorno alle 18.30 l'...Pony 8 era il nome in codice del capitano, 34 anni. Con lui ci sarebbe stato un parente. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, quando alcuni testimoni hanno visto ...Una delle vittime nell'incidente dell'ultraleggero caduto ieri (29 aprile) a Lusevera, in provincia di Udine, in cui sono morte 2 persone, è, pilota delle Frecce Tricolori . Il velivolo è precipitato nella zona di Lusevera, in provincia di Udine, attorno alle 18,30 di sabato. Diverse persone hanno assistito alla caduta del ...

Alessio Ghersi, morto pilota delle Frecce Tricolori: schianto con un ultraleggero insieme a un passeggero. Il ilmessaggero.it

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Mi unisco al dolore della famiglia e dell’Aeronautica militare per la scomparsa del capitano Alessio Ghersi, valoroso ufficiale inserito nel gruppo delle Frecce Tricolori" ...Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Appresa la notizia del tragico incidente avvenuto a Lusevera e nel quale ha perso la vita il capitano Alessio Ghersi, pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestrament ...