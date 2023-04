Alessandro e Ida dopo Ued pronti per un grande passo | l’annuncio a sorpresa

(Di sabato 29 aprile 2023) Nonostante si sia parlato di crisi e di tradimenti, tra Ida etutto procede a gonfie vele. a Confermalo loro stessi in una lunga intervista fatta di recente. I due, addirittura, nei mesi scorsi si sono concessi un romantico viaggio a Miami, come documentato sui loro social; proprio grazie alle foto e ai video L'articolo proviene da KontroKultura.

L'ex coppia nata nel dating show di Uomini e Donne formata daPlatano eVicinanza , si è raccontata al settimanale dedicato al programma. Uomini e Donne,: "Il nostro amore è emozionante, maturo e unico" Nonostante alcune recenti indiscrezioni vociferassero un periodo di crisi, le cose tra l'ex dama siciliana e l'ex cavaliere campano ......è uscita di recente da Uomini e Donne. Ha deciso infatti di proseguire fuori la sua conoscenza conVicinanza, suo attuale compagno. Non ha mai nascosto la sua bellezza, sfoggiando un ......Platano , è stato chiesto di parlare del suo amico Armando tra le pagine del settimanale dedicato al programma. La fidanzata diVicinanza ha speso molte belle parole per il cavaliere (...

Uomini e Donne, convivenza in vista per Ida Platano e Alessandro Vicinanza Ecco cosa ha raccontato la coppia Isa e Chia

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L'ex coppia nata nel dating show di Uomini e Donne, si è raccontata al settimanale dedicato al programma. L'ex coppia nata nel dating show di Uomini e Donne formata da Ida Platano e Alessandro Vicinan ...