Alessandro Borghi | ' Ho la sindrome di Tourette e non una c' è cura | l' ho scoperto grazie alla mia fidanzata'

ha la sindrome di Tourette . A rivelarlo per la prima volta è lui stesso, durante un'intervista nel podcast Bsmt, di Gianluca Gazzoli . Grazie alla compagna psicologa, che a breve lo

Alessandro Borghi rivela: «Ho la sindrome di Tourette e non c’è una cura» Corriere della Sera

Alessandro Borghi ha la sindrome di Tourette. A rivelarlo per la prima volta è lui stesso, durante un'intervista nel podcast Bsmt, di Gianluca Gazzoli. Grazie alla ...Protagonista della serie tv «Rocco» su Rocco Siffredi, l’attore ha raccontato come ha scoperto di essere affetto dalla malattia neuropsichiatrica e come ha imparato a conviverci ...