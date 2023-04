Alessandro Borghi | “Ho la sindrome di Tourette e non c’è una cura” | VIDEO

(Di sabato 29 aprile 2023): “Ho ladie non c’è unaha ladi. A rivelarlo è stato lui stesso, durante un’intervista nel podcast Bsmt, di Gianluca Gazzoli. Grazie alla compagna psicologa, che a breve lo renderà papà, l’attore ha scoperto di essere affetto da questa: “Un giorno mi ha fatto una domanda a bruciapelo e mi ha chiesto da quanto tempo avevo questi tic – le sue parole -. Le ho risposto a un paio di cose e mi fa: ‘Tu non hai tic, tu hai la. Ce l’hai motoria e non ce l’hai verbale”. “Il problema – ha proseguito l’attore – è questo: che lafamosa è quella delle parolacce, quella della gente che a un ...

Alessandro Borghi torna a parlare della sindrome di Tourette ai microfoni di Bsmt, il podcast di Gianluca Gazzoli. «È bellissimo sapere che non c’è ...Protagonista della serie tv «Rocco» su Rocco Siffredi, l’attore ha raccontato come ha scoperto di essere affetto dalla malattia neuropsichiatrica e come ha imparato a conviverci ...