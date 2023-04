Alessandro Borghi e la sindrome di Tourette | «Come l’ho scoperta e perché sparisce quando recito» – Il video

(Di sabato 29 aprile 2023) L’attoreè tornato a parlare delladidi cui ha scoperto di soffrire alcuni anni fa. Ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli,ha raccontato quanto sia stata determinante la sua compagna Irene Forti nel dare un significato a quelli che sembravano tic e che prima di allora non riusciva a spiegarsi: «Ho scoperto di avere laho conosciuto la mia compagna, che è una psicologa. Un giorno la mia compagna mi ha fatto una domanda a bruciapelo e mi ha chiesto da quanto tempo avessi i miei tic. “Tu non hai tic, tu hai la, ce l’hai motoria e non ce l’hai verbale”, mi ha detto. Il problema è questo: lafamosa è quella delle parolacce, quella della gente che a un certo ...

L'attoreè tornato a parlare della sindrome di Tourette di cui ha scoperto di soffrire alcuni anni fa. Ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli,ha raccontato quanto sia stata ...ha la sindrome di Tourette: lo ha rivelato lo stesso attore, ospite del podcast Bsmt , di Gianluca Gazzoli. 'Ho scoperto di avere la Tourette quando ho conosciuto la mia compagna, ...ha la sindrome di Tourette. Lo sa da qualche tempo, ha imparato a conviverci e ne parla senza problemi, come ha fatto in un'intervista a Repubblica dello scorso dicembre in occasione ...

Alessandro Borghi rivela: «Ho la sindrome di Tourette e non c’è una cura» Corriere della Sera

"C'è tutto un mondo che riguarda la parte motoria, dei tic a tutti gli effetti. Solo che il tic viene da una sindrome dello stress post traumatico, da una cosa che ti è successa e il tic è il tuo modo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...