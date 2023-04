Alba Parietti | il suo show Non sono una signora è censurato? Le indiscrezioni

(Di sabato 29 aprile 2023) Pur registrata in autunno, la gara vip nei panni di drag queen in Nonuna, condotta da, non è ancora andata in onda, sempre rimandata. Una giudice del programma, Vanessa Van Cartier, ha detto qualcosa su Instagram...

ha confessato di non sapere niente a riguardo e che l'ultima comunicazione ricevuta dalla Rai è che la messa in onda è prevista per il prossimo 16 maggio. Non Sono Una Signora, slitta ..."Mio padre era morto!": cosìsmaschera la truffatrice2 'Non sono una signora', lo show disu Rai2 già rinviato 4 volte, rischia di rimanere ancora fermo. A riportarlo agli onori delle cronache la denuncia lanciata ieri via ...

Lo show di Alba Parietti sulle drag queen slitta ancora, lo sfogo di Vanessa Van Cartier Fanpage.it

Pur registrata in autunno, la gara vip nei panni di drag queen in Non sono una signora, condotta da Alba Parietti, non è ancora andata in onda, sempre rimandata. Una giudice del programma, Vanessa Van ...Sono mesi che il programma di Alba Parietti, Non sono una signora dovrebbe iniziare ma la data viene sempre posticipata adducendo ogni volta una motivazione diversa. Dopo l’ultimo slittamento sia Alba ...