Al Sociale Gregorio Samsa e la danza come esigenza vitale

(Di sabato 29 aprile 2023) Bergamo. “Gregor, svegliandosi una mattina dopo sogni agitati, si trovò trasformato, nel suo letto, in un enorme insetto immondo”. Un insetto dalle numerose zampe, che in Kafka è paura che pietrifica, diventa lotta e voglia di cambiamento in Una giornata qualunque deltore, spettacolo portato in scena da Lorenzo Gleijeses al Teatronella serata di giovedì 27 aprile (nella sezione Altri Percorsi del Donizetti). Uno spettacolo (produzione Teatro Biondo Palermo e Gitiesse Artisti Riuniti in collaborazione con Nordisk Teaterlaboratorium) con la regia anche di Julia Varley ed Eugenio Barba, che accompagna da anni Gleijeses in un percorso che, in questo caso, si discosta dall’Odin Teatret nell’affrontare Le metamorfosi di Franz Kafka. Rimanendo distante dalle figure ...