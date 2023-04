Al Papa Giovanni incontro sul melanoma

(Di sabato 29 aprile 2023) Bergamo. Si tiene venerdì 5 maggio alle 18 all’Aula 5, Torre 7 dell’OspedaleXXIII, a Bergamo, l’/convegno Attenti al “! Ne va della pelle”. Il pubblico può partecipare in presenza o in diretta streaming attraverso i canali delle strutture che compongono il progetto “Insieme sui può. Insieme funziona – 2023”. Questo è infatti il terzo appuntamento del progetto sostenuto da sei associazioni di volontariato e una struttura sanitaria privata e si tiene in occasione delDay 2023. “Insieme si può. Insieme funziona – 2023” prosegue il lavoro svolto nel 2022. Il suo obiettivo è quello di promuovere la cultura della salute sul territorio e favorire prevenzione e diagnosi precoce. Queste sono le armi più potenti contro diverse patologie molto gravi, a cominciare da quelle ...

Inizieranno martedì 2 maggio i lavori per il rifacimento di marciapiedi e asfalto di viaXXIII. Per poter eseguire l'intervento sarà necessario chiudere la strada nel tratto che va dall'intersezione con via Patrioti fino alla rotonda di Piazza XX Settembre. Gli uffici ...Premette: "Voglio un gran bene a Caterina, ho rischiato di morire accanto a suo padre, quel maledetto giorno di 40 anni fa".Paparcuri era l'autista del consigliere istruttore Rocco Chinnici, il 29 luglio 1983 scampò miracolosamente alla morte perché era dentro l'auto blindata. Ora fa una lunga pausa, mentre ...Questi saranno ordinati stasera, 29 aprile, nella basilica di Sanin Laterano dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Questa mattina, invece, nel santuario del Divino Amore, per l'...

Caso Emanuela Orlandi, Papa Francesco su accuse a Wojtyla: "Una cretinata" Sky Tg24

Saranno circa 400 gli astigiani che venerdì 5 maggio verranno accolti in Vaticano in udienza privata da papa Francesco: un pellegrinaggio per dire ...Una seconda mamma per i seminaristi. Un’amica per padre Jorge Mario Bergoglio. Montella è un paese in festa. Rinomato per le sue castagne, il comune dell’alta Irpinia avrà adesso anche la sua santa. È ...