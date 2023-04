Aimone Romizi | ricoverato in ospedale il cantante dei Fast Animal and Slow Kids | come sta

, voce e frontman della band Fast Animals and Slow Kids , si trova attualmente ricoverato in ospedale . Lo scorso 19 aprile, il cantautore si è sentito male nella Capitale dopo il ...La voce dei Fast Animals and Slow Kids al momento è ricoverato al Silvestrini di ...Operazione riuscita., cantante dei Fast Animals and Slow Kids, dal letto dell'ospedale, ringrazia i medici e gli infermieri, i chirurghi e gli specializzandi 'che si sobbarcano il lavoro di mille persone' ...

Aimone Romizi, frontman dei Fask, in ospedale: come sta Today.it

Aimone Romizi, voce e frontman della band Fast Animals and Slow Kids, si trova attualmente ricoverato in ospedale. Lo scorso 19 aprile, il cantautore si è sentito male ...Da giorni Aimone Romizi, voce e frontman della band Fast Animals and Slow Kids, non stava bene. La data del tour in programma il 19 aprile a Roma non era stata cancellata nonostante Romizi fosse stato ...