Afghanistan, giocano con ordigno inesploso: morti cinque bambini Il Tirreno

(Adnkronos) - Almeno cinque bambini sono rimasti uccisi nell'esplosione di un ordigno inesploso nella provincia di Maidan Wardak, nel centro dell'Afghanistan. L'esplosione è avvenuta mentre i bambini, ...